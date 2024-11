Lanazione.it - Montemurlo, cala il silenzio. Fiaccolata lungo il Bagnolo: "Rispetto per le vittime"

"Oggi è il giorno del ricordo, dele del".verso chi ha perso la vita nell’alluvione del 2 novembre 2023. Alle 18,30 un corteoso aperto dallo striscione del Comitato di, nato spontaneamente dopo la tremenda piena che ha lasciato devastazione ovunque e che raccoglie oltre 200 famiglie e circa un migliaio di persone, si è mosso da piazza Bini verso via Rivail torrenteche lo scorso anno seminò morte e devastazione strappando la vita di Alfio Ciolini, 85 anni, annegato nella propria abitazione. Ma ci sono anche Teresa Pecorelli, 84 anni die Antonio Tumolo, 82 anni e Tindaro d’Amico, 73 anni, di Prato tra leinnocenti dell’alluvione. "Non è il giorno delle polemiche, oggi vogliamo solo ricordare e chiedere che non succeda mai più", spiega Sabrina Tabani, portavoce del comitato.