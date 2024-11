Lanazione.it - Ilaria Moneta, cambiare vita è una missione. “Lascio il posto fisso per curare gli ultimi della Terra”

Pisa, 3 novembre 2024 – “Cambioil mioa tempo indeterminato a pediatria e mi dedico ai bambini e alle donne congolesi”., pisana, si è laureata in medicina alla Scuola Sant’Anna, si è perfezionata in pediatria in Canada, è stata assunta a tempo indeterminato all’ospedale civico di Trento ma poi ha fatto una scelta coraggiosa e non più differibile, quella di fondare un’associazione in Congo e gestire una casa di accoglienza per orfani o bambini abbandonati; abbandonati perché il padre si è arruolato in bande armate o perché lavoratore in miniera e con le madri spesso dedite alla prostituzione, con 10-12 figli a carico.