Lanazione.it - Excelsior, la nuova vita. Concerti e aperitivi oltre a film e teatro. Pronte già due date

Fabio Canino con ’Fiesta’ e il suo omaggio a Raffaella Carrà. E poi l’energia di Antonella Ruggiero, pronta a scaldare il pubblico con il meglio del repertorio e l’intramontabile ’Ti sento’. Spettacolo, emozioni, musica. In una parola:. E la seconda ’’ per il cinemapotrebbe proprio partire da qui. Perché le piattaforme di streaming stanno svuotando i cinema, dal lunedì al venerdì le sale sono sempre meno frequentate. Serve una soluzione e il cinemadi via Ridolfi vuole rialzare la testa, ma soprattutto il sipario. Così nasce la collaborazione tra la manager dell’Deborah Bertini e LiberaMente, neonata associazione che vede come direttore artistico Gennaro Cosmo Parlato che da artista e performer si cimenterà per la prima volta in unaveste. "E sono felicissimo di farlo a Empoli: qui sono cresciuto dopo aver lasciato Napoli negli anni Ottanta.