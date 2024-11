Inter-news.it - Dimarco: «Napoli? Pensiamo al Venezia e poi alle altre partite!»

Leggi tutto su Inter-news.it

è intervenuto prima del fischio d’inizio di Inter-, posticipo dell’undicesima giornata di Serie A in programmaore 20.45 a San Siro. Di seguito quanto dichiarato a DAZN OCCHIO ALLA VETTA – Federicoparla così prima di Inter-: «Sappiamo di incontrare un avversario che ha delle ottime qualità ed è in fiducia dopo aver battuto l’Udinese in settimana. Noi dobbiamo cercare di fare la nostra partita. Scontro diretto con il? È stato un bell’avvio di campionato, ci sono state tante squadre al primo posto, sapevamo che sarebbe stato un campionato difficile perché tante squadre si sono rinforzate come noi. Da stasera dobbiamo fare la nostra partita e poi pensare. La rosa profonda? Avere una rosa lunga aiuta molto, non puoi giocare sempre allo stesso livello quindi ci sta riposare in qualche partita».