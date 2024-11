Lanazione.it - Da tifoso a coach: è la domenica di TDR: "Per me oggi si realizza un vero sogno"

il PalaCarrara sarà tutto per Tommaso Della Rosa. Sarà il suo nome ad essere scandito e acclamato da quella curva che lo ha visto crescere e tifare per anni la sua squadra del cuore. Tommaso è un figlio del basket pistoiese in tutti sensi, il padre Stefano ha giocato nella Maltinti, il fratello Gianluca è il capitano dell’Estra e lui ora è l’allenatore di Pistoia. "Sto vivendo emozioni fortissime – dice Della Rosa –. Il primo assaggio l’ho avutoscorsa a Varese guidando la squadra per i primi due quarti ed è stato bellissimo. Per mesiunperché arrivare un giorno ad allenare Pistoia era ciò che desideravo quando ero in Curva e quando ho iniziato a lavorare con le giovanili. Cosa riserverà il futuro non lo so, al momento è stato scelto di farmi allenare questa partita poi vedremo quali saranno gli sviluppi".