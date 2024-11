Formiche.net - Cop16, così i governi rimandano ancora l’appuntamento con il clima

Leggi tutto su Formiche.net

E pensare che le speranze del presidente Gustavo Petro erano decisamente alte. Forti dello stesso piano d’azione messo a punto dalla Colombia, Paese ospitante la, conclusasi sabato. Lavori nel solco della biodiversità ma,una volta, poco fruttuosi. Impossibile non pensare alle conclusioni un po’ scoordinate della Cop28 dello scorso dicembre, a Dubai. Il filo conduttore è sempre quello, l’occasione mancata. Iinvitati al tavolo della biodiversità si sono incontrati a Cali, in Colombia, per la prima volta da quando è stato raggiunto un accordo nel 2022 per fermare la distruzione della vita sulla Terra causata dall’uomo. I paesi speravano di fare progressi durante il vertice di due settimane su obiettivi cruciali come la protezione del 30% della Terra per la natura e la riforma di parti del sistema finanziario globale che danneggiano l’ambiente.