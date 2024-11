Lanazione.it - Bomba della seconda guerra mondiale fatta esplodere. Marsciano, rientrate a casa le 5mila persone evacuate

Leggi tutto su Lanazione.it

(Perugia), 3 novembre 2024 – Poco prima delle 12 di oggi, domenica 3 novembre, si è conclusa con successo dopo 51 minuti di intervento l’operazione di disinnescotrovata aa ridosso del centro cittadino. A intervenire sono stati gli artificieri del reggimento Genio ferrovieri di Castel Maggiore, Bologna. Al disinnesco dell’ordigno bellico è immediatamente seguito il via liberaPrefettura che ha decretato il termine dell’evacuazione, che ha coinvolto. I residenti sono potuti così rientrare nelle proprie abitazioni, spiega il Comune in una nota. Una volta disinnescato l’ordigno è stato trasportato in una vicina cava ed è stato fatto brillare in sicurezza.