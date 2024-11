Mistermovie.it - Mister Movie | Jared Leto, John Mulaney e Lupita Nyong’o si Uniscono per l’Adrenalinico “Lunik Heist”

Leggi tutto su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.saranno i protagonisti di “”, un nuovo film targato Searchlight Pictures che promette di trasportare il pubblico in un’avventura intrisa di intrighi e colpi di scena. A dirigere il film sarà Kemp Powers, già conosciuto per il suo talento visionario, che firma anche la sceneggiatura. Il progetto è ispirato a un articolo di Jeff Maysh, pubblicato su MIT Technology Review, che narra una storia incredibile e (quasi) dimenticata della Guerra Fredda.: Un Racconto di Spionaggio e Scenari Inediti Ambientato nel 1959, “” si basa sulla sorprendente operazione segreta orchestrata dalla CIA per rubare una sonda spaziale sovietica durante un’esposizione a Città del Messico.