Dal vivo solo silenzio | Senza Spaziomusica ci restano i ricordi

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) In un mondo di streaming l’obiettivo è restituire alla generazione Z la possibilità di ascoltare concerti dal, suonare su un palco, bersi una birra e scambiare quattro chiacchiere mentre si ascolta un musicista che sperimenta. Un sogno per molti ragazzi che a Pavia non hanno più luoghi dove sentire musica dal. Per questo da Daniela Bonanni, fondatrice di, maestra in pensione e oggi “agitatrice culturale“ parte una nuova crociata: #sosclubmusicalive. "La proposta è semplice – spiega Bonanni – Una raccolta di testi, immagini, brevi video per raccontare la storia del nostro club del cuore e dei tanti club di musica live che per molti di noi musicisti, gestori o semplici appassionati sono stati o continuano a essere “casa“. So bene che i tempi sono durissimi. So bene che altre sono le mode, i luoghi, le modalità di fare e ascoltare musica.