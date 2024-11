Oasport.it - Cambia l’ordine d’arrivo della Sprint Race di San Paolo: Verstappen penalizzato, dolci novità per la Ferrari

Maxha ricevuto una penalizzazione di cinque secondi per avere violato il regolamento in regime di virtual safety car durante ladel GP di San, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Interlagos. Il pilotaRed Bull ha infatti affiancato Oscar Piastri durante l’ultimo giro, ma non avrebbe potuto farlo e i commissari di gara hanno deciso di punirlo.è cosìto: il fuoriclasse olandese è retrocesso dal terzo al quarto posto, venendo superato da Charles Leclerc. Il monegascosi è meritato il gradino più basso del podio nella gara veloce disputata sul tracciato brasiliano, mentre il tre volte Campione del Mondo ha perso un punto in classifica generale e ora ha 44 lunghezze di vantaggio nei confronti di Lando Norris.