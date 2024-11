Spazionapoli.it - “Stay tuned”, il misterioso spoiler della SSC Napoli accende la fantasia dei tifosi – FOTO

(Spazionapoli.it - venerdì 1 novembre 2024)- La SSCha pubblicato in questi minuti un post sui social che ha acceso ladeidel club partenopeo. “”, si legge nel tweet in questione. In casac’è grande attesa per il ritorno in campo, in programma per domenica 3 novembre, alle ore 12:30, contro l’Atalanta. Allo stadio Diego Armando Maradona, Antonio Conte è a caccia di conferme in un lunch match che può dare ulteriori indicazioni su unche, al netto del passo falso di Verona contro l’Hellas, ha sbagliato poco e nulla fin ora. In attesa di ulteriore dettagli in merito alla sfida contro la squadra allenata da Gian Piero Gasperini, il post pubblicato dalla SSCsu X (ex Twitter, ndr) ha acceso ladei. In particolare, il club partenopeo sembra pre-annunciare una partnership con la città di Kagoshima, nota per essere lad’Oriente.