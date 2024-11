derby di fila per il Brindisi che, dopo Martina e Virtus Francavilla, affronterà il Fasano domenica 3 novembre allo stadio Fanuzzi (ore 14:30). Una gara che gli adriatici devono portare a casa per cogliere la prima vittoria stagionale e accorciare la penalizzazione in classifica Brindisireport.it - Ritorna il derby Brindisi-Fasano: tris degli adriatici nell'anno del ritorno in C Leggi tutto su Brindisireport.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Brindisireport.it: Arriva il terzodi fila per ilche, dopo Martina e Virtus Francavilla, affronterà ildomenica 3 novembre allo stadio Fanuzzi (ore 14:30). Una gara che glidevono portare a casa per cogliere la prima vittoria stagionale e accorciare la penalizzazione in classifica

e’ tempo di derby, l’US Città di Fasano attende il Martina al Curlo

È un US Città di Fasano alla ricerca del riscatto quello che si appresta ad ospitare al Vito Curlo il Martina nel match in programma alle ore 16 di domenica, ...

Basket, C Interregionale: l'Assi Brindisi espugna il palasport di Fasano

BRINDISI - Importante vittoria della Gaw Assi Basket Brindisi contro il Fasano Basket nella nuova tensostruttura di Fasano, in un match valevole per la terza giornata del campionato di C Interregional ...

INCIDENTE Fasano (Brindisi): 78enne muore investito da auto pirata

A Fasano, in provincia di Brindisi, un uomo di 78 anni, Antonio Loprete, è stato travolto all’alba da un’auto il cui conducente non si è fermato per prestare soccorso, allontanandosi invece ...

Fasano, auto pirata investe un anziano e fugge: morto un 78enne

Il fatto all'alba. La vittima è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi, ma non ce l'ha fatta FASANO - Un 78enne, Antonio Loprete, è stato investito e ucciso all’alba a ...