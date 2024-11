Nuovi bus elettrici a Latina rimodulato il piano d’investimento del Comune

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

(Ilfaroonline.it - venerdì 1 novembre 2024), 1 novembre 2024 – La giunta del sindaco Matilde Celentano ha approvato una rimodulazione del programma di investimento per ilstrategico di mobilità sostenibile. “Da quest’anno e fino al 2033 – ha dichiarato l’assessore Gianluca Di Cocco con delega a Trasporti e mobilità – andremo a rinnovare il parco bus del servizio di trasporto urbano con l’acquisto di mezzie a metano, utilizzando le somme messe a disposizione dallo Stato con le leggi di bilancio. Già nel decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emesso nel 2015 di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ildiè risultato in graduatoria con l’assegnazione di oltre 12 milioni di euro per progetti sperimentali innovativi di mobilità sostenibile coerenti con i Piani urbani per la mobilità sostenibile”.