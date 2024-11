ristorante del Napoletano dove era in corso una Festa per Halloween senza autorizzazioni; denunciati proprietario e i due organizzatori, trovati 13 dipendenti in nero. Fanpage.it - Festa abusiva per Halloween con 848 ragazzi, i biglietti online: carabinieri nel ristorante a Somma Vesuviana Leggi tutto su Fanpage.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Fanpage.it: Blitz in undel Napoletano dove era in corso unapersenza autorizzazioni; denunciati proprietario e i due organizzatori, trovati 13 dipendenti in nero.

Blitz in un ristorante del Napoletano dove era in corso una festa per Halloween senza autorizzazioni; denunciati proprietario e i due organizzatori, trovati ...

E' la festa abusiva di Halloween interrotta, la scorsa notte, dai carabinieri in un ristorante trasformato senza alcuna autorizzazione in discoteca. Identificate dai militari dell'Arma 848 clienti ...

I partecipanti avevano tra i 14 e i 18 anni, il ristorante non aveva permessi per attività da discoteca: tre denunce ...

Somma Vesuviana: Sui social la festa abusiva di halloween. Carabinier denunciano 3 persone. Gli 848 “zombie” hanno tra i 14 e i 19 anni Sui social la voce impazza. La serata di halloween è alle porte ...