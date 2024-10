Palma Campania, minaccia vicini con coltello: arrestato per stalking condominiale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Prima di essere portato via, nonostante la presenza dei carabinieri, l’uomo, un 54enne di Palma Campania, ha minacciato ancora una volta la coppia di vicini, promettendo di tornare ad ammazzarli. Ha minacciato di uccidere i vicini impugnando un coltello da cucina e non era nemmeno la prima volta. Per questo un 54enne di Palma Campania, 2anews.it - Palma Campania, minaccia vicini con coltello: arrestato per stalking condominiale Leggi tutto 📰 2anews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Prima di essere portato via, nonostante la presenza dei carabinieri, l’uomo, un 54enne di, hato ancora una volta la coppia di, promettendo di tornare ad ammazzarli. Hato di uccidere iimpugnando unda cucina e non era nemmeno la prima volta. Per questo un 54enne di

