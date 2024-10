Mobilità elettrica, nuova colonnina a Talla (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nuovo tassello del mosaico di colonnine di ricarica per auto elettriche che Estra sta disegnando in Toscana e Marche. Stamani è stata presentata la nuova struttura di Talla, in piazza IV Novembre. Sono intervenuti la sindaca Eleonora Ducci, il presidente e l’amministratore delegato di Estra Arezzonotizie.it - Mobilità elettrica, nuova colonnina a Talla Leggi tutto 📰 Arezzonotizie.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nuovo tassello del mosaico di colonnine di ricarica per auto elettriche che Estra sta disegnando in Toscana e Marche. Stamani è stata presentata lastruttura di, in piazza IV Novembre. Sono intervenuti la sindaca Eleonora Ducci, il presidente e l’amministratore delegato di Estra

Al 30 settembre i punti di ricarica di auto elettriche a uso pubblico installati in Italia sono 60.339, in aumento di 13.111 unità nei 12 mesi e di 9.661 unità dall’inizio dell’anno (+3.347 nell’ultim ...

21 mila stazioni di ricarica per veicoli elettrici Un nuovo bando sulle infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici, e il dubbio inevitabile che anche questo vada deserto. Chissà se stavolta l’ ...

Giovedì 31 ottobre l'inaugurazione di due nuove colonnine di ricarica Cogeser nel parcheggio del centro commerciale sulla Nuova Cassanese.

Attivata lungo l’Autostrada Brescia-Padova, la stazione di ricarica da 120 kW punta a servire i numerosi turisti diretti al Lago di Garda, facilitando l’uso di veicoli elettrici e promuovendo una mobi ...