Il conservatorio Benedetto Marcello vola in Cina con l'opera dedicata a Marco Polo (Di giovedì 31 ottobre 2024) Gli studenti e le studentesse del conservatorio Benedetto Marcello di Venezia volano in Cina per rappresentare l'opera lirica Marco Polo. È il frutto della collaborazione con il consolato generale d’Italia a Shanghai, e in particolar modo l'Istituto Italiano di Cultura di Shanghai. La pièce Veneziatoday.it - Il conservatorio Benedetto Marcello vola in Cina con l'opera dedicata a Marco Polo Leggi tutto 📰 Veneziatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Gli studenti e le studentesse deldi Veneziano inper rappresentare l'lirica. È il frutto della collaborazione con il consolato generale d’Italia a Shanghai, e in particolar modo l'Istituto Italiano di Cultura di Shanghai. La pièce

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: al via la nuova stagione di #generazionifuture in collaborazione con ildi venezia; La mostra su Kandinskyverso i 20 mila visitatori;XVI, il vaticanista Zavattaro: "La visita di Papa Francesco al suo predecessore non è un buon segnale"; Patty Lomuscioa New York: registrerà un album con il grande Kenny Barron; Pescetti: «La mia vita al servizio dell’arte»; Approfondisci 🔍

Conservatorio Venezia mette in scena 'Marco Polo' in Cina

(ansa.it)

L'opera lirica "Marco Polo", scritta e interpretata dagli studenti e dalle studentesse del Conservatorio "Benedetto Marcello" di Venezia in coproduzione con l'Accademia di Belle Arti di Venezia e la F ...

Per i 250 anni di Jommelli studiosi al San Pietro a Majella

(msn.com)

Conservatorio Benedetto Marcello (14-15 novembre). Una unione di intelligenze e di istituzioni destinata a far luce su “L’Europa di Jommelli - Alchimie settecentesche di un gran maestro e ...

Antonellini, Giovanni

(sapere.it)

Direttore dal 1952 del coro della RAI di Roma e dal 1965 anche del coro da camera della RAI, dal 1970 al 1973 diresse il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia dove concluse la sua attività ...

Viola, violoncello e pianoforte. Gli allievi del conservatorio regalano un doppio spettacolo

(msn.com)

E’ iniziata il 18 ottobre e si concluderà il 9 novembre la sessione autunnale degli esami di laurea del Conservatorio ... il trio cameristico composto da viola, violoncello e pianoforte ...