Gaeta.it - Frana blocca la strada provinciale 46 “del Pasubio” nel comune di Torrebelvicino

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’interruzione imprevista ha colpito la46 “del” neldi, in provincia di Vicenza. Stamani, unacomposta da massi e altro materiale pietrisco ha ostruito completamente la carreggiata, creando gravi disagi ai collegamenti tra il Veneto e la Provincia di Trento. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per gestire la situazione, mentre diverse autorità locali si sono attivate per valutare i danni e pianificare le operazioni di ripristino. Intervento dei vigili del fuoco e chiusura della carreggiata Questo mattino, i vigili del fuoco sono giunti sul luogo con una squadra proveniente da Schio per svolgere un’accurata perlustrazione della situazione. Laha costretto le autorità are l’accesso alla, garantendo così la sicurezza per gli automobilisti e il personale di soccorso.