Lettera43.it - Alluvioni a Valencia, MotoGp verso la cancellazione della gara

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La grave alluvione che ha colpito la città e la provincia di, provocando oltre 100 vittime, rischia di avere importanti ripercussioni anche sul mondiale di. Sebbene il circuito non abbia subito ingenti danni, con il tracciato in ottime condizioni, ben diversa è la situazione delle strade di accesso alla sede oltre che dei parcheggi e delle infrastrutture. Tanto da rendere molto difficile l’organizzazione dell’ultima tappa del motomondiale, in programma nella città spagnola durante il weekend fra il 15 e il 17 novembre. Nell’attesa di un comunicato ufficialeDorna, società che gestisce il campionato, i team hanno firmato una lettera tramite l’associazione IRTA chiedendo di non correre la tappa di