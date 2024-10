Anteprima24.it - Napoli spietato a San Siro: Milan al tappeto sotto i colpi di Lukaku e Kvara

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIn un Sangremito e rovente, ilporta a casa tre punti d’oro, imponendosi sulcon un netto 2-0. Una vittoria di forza, qualità e determinazione, con un gol in apertura e uno in chiusura del primo tempo, che confermano la squadra di Antonio Conte al vertice della classifica, un risultato che consente di allungare ancora sulle inseguitrici con un +7 sull’Inter e +8 sulla Juventus. Decisive le reti ditskhelia, che hanno siglato una prestazione impeccabile per i partenopei, capaci di imporsi su unaggressivo ma poco incisivoporta. Primo Tempo: Ilparte subito forte, e già al 5? trova il vantaggio con un gol di prepotenza di, che approfitta di una difesaista distratta per insaccare su un’azione centrale.