Mister Movie | Al Pacino ha rifiutato il ruolo di Han Solo in Star Wars

Al Pacino ha rifiutato il ruolo di Han Solo in Star Wars

Al Pacino rifiutò di interpretare Han Solo in Star Wars, lasciando il campo libero a Harrison Ford. L'attore ha recentemente rivelato i motivi di questa decisione in un'intervista.

L'Offerta di Lucasfilm e la Decisione di Al Pacino

Al Pacino, leggendario attore di Hollywood oggi ottantaquattrenne, ha recentemente condiviso un interessante aneddoto su un'opportunità mancata: il ruolo di Han Solo nel celebre Star Wars di George Lucas. Intervistato da Ross King nel programma britannico Lorraine, Pacino ha raccontato di essere stato contattato per interpretare il celebre contrabbandiere spaziale nella pellicola del 1977, ma di aver deciso di rifiutare la proposta. "Non vogliamo che Harrison Ford senta questo Harrison, sei un grande attore e ti adoro.

Al Pacino, icona di Hollywood e protagonista di capolavori come Il Padrino e Scarface, ha recentemente parlato in un'intervista al New York Times della sua difficile relazione con il denaro.

