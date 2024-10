Eurolega, la Virtus Bologna cade con nel finale col Bayern 84-87 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Bologna 29 ottobre 2024 - Non basta una prova volitiva alla Virtus per battere il Bayern di Monaco nella sesta giornata di Eurolega. Alla Unipol Arena finisce 84-87 per i tedeschi apparsi più freddi e cinici nel momento decisivo della sfida, quando dopo aver rimontato dal -16 di fine terza frazione di gioco, la Virtus era riuscita a tornare in partita. La formazione di Luca Banchi, nonostante lo 0-4 iniziale parte bene (11-0), allunga fino a toccare la doppia cifra di vantaggio nella prima frazione +11 al 6’ (17-6), ma poi alla va sotto e cede, con i tedeschi che cambiano l’inerzia della sfida nella seconda frazione di gioco, allungano e dilatano il distacco e poi tengono al tentativo di rimonta della Virtus nella quarta frazione di gioco. Sport.quotidiano.net - Eurolega, la Virtus Bologna cade con nel finale col Bayern 84-87 Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024)29 ottobre 2024 - Non basta una prova volitiva allaper battere ildi Monaco nella sesta giornata di. Alla Unipol Arena finisce 84-87 per i tedeschi apparsi più freddi e cinici nel momento decisivo della sfida, quando dopo aver rimontato dal -16 di fine terza frazione di gioco, laera riuscita a tornare in partita. La formazione di Luca Banchi, nonostante lo 0-4 iniziale parte bene (11-0), allunga fino a toccare la doppia cifra di vantaggio nella prima frazione +11 al 6’ (17-6), ma poi alla va sotto e cede, con i tedeschi che cambiano l’inerzia della sfida nella seconda frazione di gioco, allungano e dilatano il distacco e poi tengono al tentativo di rimonta dellanella quarta frazione di gioco.

