Crescita del settore del fine dining in Italia: ricavi stellati in aumento del 17% nel 2023 (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il settore del fine dining in Italia si sta affermando come uno dei pilastri della ristorazione di alta gamma, con un incremento significativo dei ricavi nel 2023. Questo trend positivo è testimoniato dai risultati ottenuti dai dieci principali chef stellati, che hanno realizzato una somma totale di quasi 209 milioni di euro di fatturato, segnando una Crescita del 17% rispetto ai 178 milioni dell'anno precedente. Le strategie di diversificazione e il consolidamento delle attività hanno giocato un ruolo chiave in questo sviluppo, rendendo il panorama della ristorazione gourmet sempre più competitivo e ricco di opportunità . Leader del settore: il dominio di Da Vittorio In cima alla classifica dei ristoratori di successo, il gruppo Da Vittorio ha registrato un fatturato notevole di 87 milioni di euro.

