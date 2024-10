Buffalo Kids: un’avventura di amicizia e di integrazione, per grandi e piccini. È al cinema dal 31 ottobre. Biglietto ridotto per gli studenti (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il film è stato presentato in Concorso nella sezione Elements +6 del GIFFONI FILM FESTIVAL 54 (19-28 Luglio 2024) ed ha vinto il premio EASY JET SPECIAL AWARD con la seguente motivazione: “Tratta con delicatezza questioni legate all’inclusione e alla diversità, spaziando dalle persone con disabilità, all’accettazione di diverse culture e comunità, fino ai L'articolo Buffalo Kids: un’avventura di amicizia e di integrazione, per grandi e piccini. È al cinema dal 31 ottobre. Biglietto ridotto per gli studenti . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il film è stato presentato in Concorso nella sezione Elements +6 del GIFFONI FILM FESTIVAL 54 (19-28 Luglio 2024) ed ha vinto il premio EASY JET SPECIAL AWARD con la seguente motivazione: “Tratta con delicatezza questioni legate all’inclusione e alla diversità, spaziando dalle persone con disabilità, all’accettazione di diverse culture e comunità, fino ai L'articolodie di, per. È aldal 31per gli

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Buffalo Kids: un’avventura di amicizia e di integrazione, per grandi e piccini. È al cinema dal 31 ottobre!; Buffalo Kids (film 2024): trama, trailer, cast e quando esce in Italia; Leggi >>>

Buffalo Kids: un’avventura di amicizia e di integrazione, per grandi e piccini. È al cinema dal 31 ottobre!

(orizzontescuola.it)

La nuova avventura d’animazione “Buffalo Kids”, è diretta da Pedro Solis e Juan Jesús García Galoch (“Galo”), gli stessi filmmaker della recente e fortunata produzione animata spagnola internazionale ...

Trama del film Buffalo Kids

(movieplayer.it)

Attualmente Buffalo Kids ha ricevuto la seguente accoglienza dal pubblico: Buffalo Kids è stato accolto dalla critica nel seguente modo: su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.0 su 10 ...

Buffalo kids: il nuovo film d’animazione che invita alla scoperta e all’avventura

(ecodelcinema.com)

"Buffalo Kids", in uscita il 31 ottobre 2024, racconta l'emozionante viaggio di due fratelli irlandesi verso New York, esplorando temi di migrazione, amicizia e avventura nel cinema d'animazione.

Buffalo Kids (film 2024): trama, trailer, cast e quando esce in Italia

(abilitychannel.tv)

Video Buffalo Kids Video Buffalo Kids

Qui fanno amicizia con Nick, un ragazzo con paraplegia non verbale ... versatilità e ironia. La sceneggiatura del film “Buffalo Kids” è basata sul cortometraggio di Pedro Solis, dal titolo “Cuerdas“, ...