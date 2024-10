Biccy.it - A Clayton Norcross si rompe un dente in diretta tv

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Asi è rotto unal Grande Fratello e tutto è successo sotto l’occhio attento delle telecamere che trasmetteva le immagini insu Mediaset Extra. Il fatto è avvenuto in cucina mentrestava parlando con Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia e Helena Prestes. A un certo punto l’attore ha iniziato a masticare perplesso, poi si è infilato due dita in bocca togliendosi ilrotto. “Ti si è rotto un?” si è subito accorto Turchi. “Devi andare da un medico“, ha commentato Garcia. Il video, neanche a dirlo, è diventato in pochi minuti virale.ha deciso di frullare anche un suo#grandefratello pic.twitter.com/vqcPcY2zaE — ??? (@stupjdo) October 29, 2024non è il primo a cui si è rotto unintelevisiva. Come dimenticare Fabrizio Corona che perse unda Silvia Toffanin a Verissimo.