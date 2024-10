Ilrestodelcarlino.it - "Vm, sanità e strade: i candidati rispondano"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Con una lettera aperta, Orgoglio Centese si rivolge aialla presidenza della Regione parlando anch’essi di problemi annosi del centese. "Chiediamo quali proposte ogni candidato si sente di fare per Cento ed il suo territorio – dicono Elisabetta Giberti e Matteo Veronesi –. Il crescente disagio dei cittadini su tante tematiche, ci porta a ritenere che questo territorio sia stato trascurato dalle alte istituzioni o non abbia ricevuto le attenzioni e gli investimenti necessari per far fronte alle esigenze della popolazione che sono profondamente cambiate nei decenni". Partono parlando di trasporti e collegamenti. "Quale futuro è stato pensato per il territorio? Non siamo raggiunti da nessuna autostrada e la Cispadana risolverebbe solo in minima parte il problema della viabilità e solo in direzione Nord e Brennero – incalzano –.