Tra Israele e Iran un balletto politico con l’uso delle armi. La versione di Camporini (Di martedì 29 ottobre 2024) Mentre la situazione in Medio Oriente continua ad evolvere, l’Italia si muove per portare il suo contributo a una riduzione delle tensioni, facendo particolare attenzione alla sicurezza e al ruolo che possono ricoprire gli oltre mille Caschi blu italiani schierati in Libano. L’incontro del ministro della Difesa, Guido Crosetto, con il suo omologo israeliano, Yoav Gallant, tenuto segreto fino all’ultimo per ragioni di sicurezza, aveva l’obiettivo di discutere del futuro della missione di pace Unifil e del supporto alle Forze armate libanesi, e si inserisce nella più ampia iniziativa avviata durante il G7 Difesa e portata avanti con i ministri di Arabia Saudita e Turchia. Intervistato da Formiche.net, il gen. Vincenzo Camporini, già capo di Stato maggiore dell’Aeronautica e della Difesa, ha commentato i più recenti sviluppi del conflitto alla luce dell’incontro. Formiche.net - Tra Israele e Iran un balletto politico con l’uso delle armi. La versione di Camporini Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Mentre la situazione in Medio Oriente continua ad evolvere, l’Italia si muove per portare il suo contributo a una riduzionetensioni, facendo particolare attenzione alla sicurezza e al ruolo che possono ricoprire gli oltre mille Caschi blu italiani schierati in Libano. L’incontro del ministro della Difesa, Guido Crosetto, con il suo omologo israeliano, Yoav Gallant, tenuto segreto fino all’ultimo per ragioni di sicurezza, aveva l’obiettivo di discutere del futuro della missione di pace Unifil e del supporto alle Forze armate libanesi, e si inserisce nella più ampia iniziativa avviata durante il G7 Difesa e portata avanti con i ministri di Arabia Saudita e Turchia. Intervistato da Formiche.net, il gen. Vincenzo, già capo di Stato maggiore dell’Aeronautica e della Difesa, ha commentato i più recenti sviluppi del conflitto alla luce dell’incontro.

La visita di Guido Crosetto in Israele si inserisce in un momento delicato per gli equilibri in Medio Oriente. Il generale Vincenzo Camporini ne analizza le implicazioni ...

Il generale Marco Bertolini, già comandante del Coi e della Folgore, analizza l'offensiva contro l'Iran. "Israele ha avvertito Teheran di non reagire ...

'Quadro complesso, si valutano nuove condizioni', afferma all'Adnkronos Afifeh Abedi, ricercatrice di Politica estera presso il Center for Strategic Research (Csr) di Teheran ...

La risposta di Israele all’Iran è stata calcolata e in linea con le preferenze degli Stati Uniti, puntando a colpire siti militari senza provocare gravi ripercussioni regionali sulla sicurezza, la vit ...