Spreco alimentare il settore agricolo ha salvato in un anno 637 730 tonnellate di eccedenze

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ilrappresenta un pilastro importante nella lotta allo, contribuendo con il 34% delledonate all’interno dell’intero comparto agro. Circa il 18% delle imprese agricole in Italia adotta pratiche virtuose, scegliendo di valorizzare leattraverso la donazione anziché permettere che vadano sprecate. Nel corso di un, le donazioni provenienti da imprese agricole italiane ammontano a 218.937. Tra le categorie di produttori, quelli di ortaggi si distinguono come i più virtuosi, sia per la diffusione della pratica della donazione (con il 30% delle imprese coinvolte) sia per la quantità donata. Seguono le imprese che producono e lavorano frutti oleosi, come le olive, che si posizionano al secondo posto con una percentuale di 23% delle imprese impegnate nella donazione.