(Adnkronos) – La Russia conduce esercitazioni con armi nucleari e Vladimir Putin assiste ai test. Il presidente russo ha osservato l'addestramento delle truppe dal centro di controllo del Cremlino in video-collegamento. Il ministero della Difesa russo ha precisato che "sotto la guida del comandante supremo delle forze militari Vladimir Putin, sono stati lanciati, per prova,

Russia, esercitazioni con armi nucleari: il messaggio di Putin

(Adnkronos) - La Russia conduce esercitazioni con armi nucleari e Vladimir Putin assiste ai test. Il presidente russo ha osservato l'addestramento delle truppe dal centro di controllo del Cremlino in ...

Russia, attacco nucleare simulato: le esercitazioni (supervisionate da Putin) con missili Yars e aerei Tupolev spaventano la Nato

Un attacco nucleare simulato per spaventare la Nato. Le forze armate russe hanno deciso di effettuare delle esercitazioni in cui simulare «i compiti per effettuare un massiccio attacco ...

Russia, Putin supervisiona esercitazioni nucleari strategiche

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha supervisionato esercitazioni nucleari strategiche a una settimana dalle ... all'Ucraina di colpire in profondità all'interno della Russia usando armi ad alta ...

Sottomarini, bombardieri e missili balistici: che cosa prevede l’esercitazione nucleare in Russia

MOSCA. Simulare «un massiccio attacco nucleare […] in risposta a un attacco nucleare nemico»: è questo che prevedono le esercitazioni delle forze armate russe annunciate questo pomeriggio dal ministro ...