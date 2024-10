Qualità dell’aria, parte il tavolo di confronto promosso dal sindaco Nargi (Di martedì 29 ottobre 2024) parte il tavolo di confronto sulla Qualità dell’aria. Questa mattina, su iniziativa del sindaco di Avellino, Laura Nargi, si è svolto in Comune il primo confronto tra i sindaci della Valle del Sabato per costruire politiche comuni rispetto al contenimento delle polveri sottili.Presenti al Avellinotoday.it - Qualità dell’aria, parte il tavolo di confronto promosso dal sindaco Nargi Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024)ildisulla. Questa mattina, su iniziativa deldi Avellino, Laura, si è svolto in Comune il primotra i sindaci della Valle del Sabato per costruire politiche comuni rispetto al contenimento delle polveri sottili.Presenti al

Qualità dell’aria, parte il tavolo di confronto promosso dal sindaco Nargi

Questa mattina, su iniziativa del sindaco di Avellino, Laura Nargi, si è svolto in Comune il primo confronto tra i sindaci della Valle del Sabato per costruire politiche comuni rispetto al conteniment ...

Inquinamento in casa, 10 regole per migliorare la qualità dell’aria

Secondo le statistiche, circa il 90% del tempo della vita di gran parte delle persone si svolge in ambienti chiusi, ma la qualità dell’aria indoor non sempre è adeguata, con potenziali effetti ...

Qualità dell’aria: l’Italia punta a rinviare gli obblighi

La nuova Direttiva sulla qualità dell'aria fissano limiti più severi per i principali inquinanti atmosferici e nuovi criteri per monitorare e migliorare la qualità dell'aria, ...

Al via la campagna di sensibilizzazione La Provincia Respira 2024

La Provincia di Padova presenta la nuova edizione del progetto “La Provincia Respira”, una campagna di comunicazione volta a sensibilizzare i cittadini e le amministrazioni locali sull’importanza dell ...