Lettera43.it - Peculato con i soldi dell’8 per mille: per l’ex vescovo Micciché chiesti quattro anni e mezzo

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) La Procura di Trapani ha chiesto una condanna adi carcere perFrancesco Miccichè, accusato dicon iper. Per la pm Sara Morri, che rappresenta l’accusa, il monsignore ha fatto «dirottare 400mila europer» della Chiesa Cattolica «in un conto corrente della Diocesi, a cui Miccichè accedeva senza la necessità di rendicontazione». A riportarlo sono stati il Giornale di Sicilia e la Gazzetta del Sud. Gli episodi contestati risalgono al periodo intercorso tra il 2007 e il 2012, anno in cui Miccichè è stato rimosso dadi Trapani per decisione diretta di Papa Benedetto XVI. Il processo il 16 dicembre Ratzinger ha preso la decisione 12fa dopo la visita eseguita dall’alloradi Mazara del Vallo Domenico Mogavero, in qualità di visitatore apostolico.