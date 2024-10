Anteprima24.it - Benevento, domani è già vigilia di campionato: Auteri medita qualche cambio

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la seduta di ieri che ha dato il via alla mission Crotone, oggi i giallorossi di mistertorneranno sul prato dell’Antistadio Imbriani per proseguire la marcia di avvicinamento al match dello “Scida” in programma giovedì sera. Tutto ok per Berra che ha smaltito il giramento di testa che lo ha colpito durante il derby con la Casertana costringendolo ad uscire in anticipo dal campo. Il capitano, tranne scelte diverse dell’allenatore, dovrebbe essere abile e arruolabile per la delicata trasferta in terra calabrese in quello che è uno snodo importante della stagione dei giallorossi, anche alla luce delle gare non semplici che attendono le inseguitrici della Strega.