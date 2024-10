Lanazione.it - Omicidio di Flavia Mello Agonigi, l’autopsia. Indagini sulla versione dell’omicida

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Pontedera, 28 ottobre 2024 – Saràa dare le prime risposte per capire se Kristian Emanuele Nannetti, 34 anni, ha detto la verità agli inquirenti quando ha ammesso la responsabilità del delitto die fornito un copione di come si sarebbero svolti i fatti in quella casa senza luce dove l’uomo, meccanico con lavoretti saltuari, viveva da un mese. Nannetti – assistito dall’avvocato Massimiliano Calderani – sostiene di essersi difeso dall’ira della donna con cui era scoppiata una lite sui soldi della prestazione concordata. Lei – a detta di Nannetti – avrebbe preteso 150 euro mentre lui avrebbe voluto dargliene 50: voleva soldi in più per essere arrivata da Chiesina Uzzanese dopo essere stata al Don Carlos con un’amica.