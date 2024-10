Ilgiorno.it - L’amica di casa e l’eredità saccheggiata

(Di lunedì 28 ottobre 2024) All’apertura del testamento di una 93enne lissonese morta nel 2019, il nipote ora 82enne ha scoperto prelievi sul conto corrente dell’anziana parente per 185mila euro, bonifici per 170mila euro e assegni per 30mila euro. Ad eseguirli, anche a favore del marito e dei due figli, sarebbe stata una 70enne di Seregno che ora, insieme ai familiari, è stata querelata con un esposto alla Procura di Monza. Le accuse sono a vario titolo quelle di appropriazione indebita, furto e indebito utilizzo di carte di pagamento che sarebbero state sottratte all’anziana dal 2015 al 2019 dalla donna, che frequentava ladell’ultranovantenne che conosceva fin da bambina perché con i genitori viveva nell’appartamento al piano di sopra dell’anziana, da lei concesso loro in affitto.