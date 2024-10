Anteprima24.it - Ente Idrico Campano: tariffe Gori invariate fino al 2032, più investimenti e bonus idrico confermato per i cittadini

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLedel gestoreSpa resterannoper il periodo 2024-. È quanto stabilito all’esito del Consiglio di Distretto Sarnese-Vesuviano dell’, che ha sancito un risultato straordinario per l’intero territorio. La conferma dellerappresenta un riscontro di notevole rilievo, ancor più in una fase storica caratterizzata da un contesto economico con forti rincari energetici, aumento dei costi delle materie prime e inflazione in crescita.