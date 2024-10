Daniele Scardina torna in tv: “Ho temuto di non farcela, sogno di camminare di nuovo” (Di lunedì 28 ottobre 2024) King Toretto, Daniele Scardina (uno dei pugili più forti del pianeta), ha dovuto fare i conti con un'emorragia cerebrale che l'ha costretto ad uno stop. Un'operazione al cervello e quattro anni lontano dai riflettori e dallo sport, la sua più grande passione. Scardina, un ragazzo d'oro, non dimentica quel giorno di quattro anni fa. Quando tutto è cambiato. Oggi Daniele è costretto su una sedia a rotelle e Le Iene l'hanno seguito, con Niccolò De Viitis, per 48 ore. Un lungo messaggio ai fan. Scardina, prima del servizio de Le Iene, scrive: “Un anno e otto mesi fa la mia vita cambiava per sempre. Ho temuto di non farcela, ma la realtà è che sono qua, che lotto ogni giorno per un miglioramento, anche minimo, ma sempre facendo un passo avanti rispetto al giorno precedente. Il mio ring ora è la vita quotidiana”. Iltempo.it - Daniele Scardina torna in tv: “Ho temuto di non farcela, sogno di camminare di nuovo” Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) King Toretto,(uno dei pugili più forti del pianeta), ha dovuto fare i conti con un'emorragia cerebrale che l'ha costretto ad uno stop. Un'operazione al cervello e quattro anni lontano dai riflettori e dallo sport, la sua più grande passione., un ragazzo d'oro, non dimentica quel giorno di quattro anni fa. Quando tutto è cambiato. Oggiè costretto su una sedia a rotelle e Le Iene l'hanno seguito, con Niccolò De Viitis, per 48 ore. Un lungo messaggio ai fan., prima del servizio de Le Iene, scrive: “Un anno e otto mesi fa la mia vita cambiava per sempre. Hodi non, ma la realtà è che sono qua, che lotto ogni giorno per un miglioramento, anche minimo, ma sempre facendo un passo avanti rispetto al giorno precedente. Il mio ring ora è la vita quotidiana”.

