Al via la nona edizione di “Libri per Sognare”: partecipano 2.027 studenti di 41 istituti (Di lunedì 28 ottobre 2024) Bergamo. Con la chiusura delle iscrizioni al concorso “Libri per Sognare”, prende il via ufficialmente la nuova edizione 2025, la numero nove. Il concorso, ideato dal Gruppo Librai e Cartolibrai Confcommercio Bergamo viene proposto alle scuole primarie (classi quinte) e secondarie di primo grado (classi prime) degli istituti scolastici, statali e paritari, del capoluogo e della provincia. La finalità principale resta sempre quella di promuovere la lettura nelle classi partecipanti, favorendo il coinvolgimento attivo e creativo dei giovani studenti, a partire dalla proposta di alcuni titoli di letteratura contemporanea per ragazzi, molto stimolanti e ricchi di suggestioni. Quest’anno l’iniziativa coinvolge nel suo complesso 41 istituti scolastici (di cui 1 fuori provincia, a Caravate nel Varesotto), 103 classi e 2.027 studenti. Bergamonews.it - Al via la nona edizione di “Libri per Sognare”: partecipano 2.027 studenti di 41 istituti Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Bergamo. Con la chiusura delle iscrizioni al concorso “per”, prende il via ufficialmente la nuova2025, la numero nove. Il concorso, ideato dal Gruppo Librai e Cartolibrai Confcommercio Bergamo viene proposto alle scuole primarie (classi quinte) e secondarie di primo grado (classi prime) degliscolastici, statali e paritari, del capoluogo e della provincia. La finalità principale resta sempre quella di promuovere la lettura nelle classi partecipanti, favorendo il coinvolgimento attivo e creativo dei giovani, a partire dalla proposta di alcuni titoli di letteratura contemporanea per ragazzi, molto stimolanti e ricchi di suggestioni. Quest’anno l’iniziativa coinvolge nel suo complesso 41scolastici (di cui 1 fuori provincia, a Caravate nel Varesotto), 103 classi e 2.027

