Calciomercato.it - Rimonta clamorosa, l’allenatore si dimette in diretta tv

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)sia sorpresa dopo aver subito la: l’annuncio clamoroso del tecnico Ha dell’incredibile quanto sta accadendo dopo la partita:ha annunciato le sue dimissioni a sorpresa. Eziolino Capuano si(LaPresse) Calciomercato.itLa stagione calcistica è ancora nella sua fase iniziale, ma non sono mancati ribaltoni in panchina e continuano a non mancare. Non solo per decisione delle società, ma anche da parte degli allenatori. Proprio pochi minuti fa, infatti,ha presentato le sue dimissioni, lasciando a sorpresa la panchina. Un annuncio che ha del clamoroso quello di Ezio Capuano, allenatore (a questo punto dimissionario) del Foggia. Già, perchédi origini campane sedeva sulla panchina del Foggia esattamente da un mese, praticamente dal 27 settembre.