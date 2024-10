Sport.quotidiano.net - Retegui già a 10 gol: è il terzo marcatore in Europa dopo Lewandowski e Haaland

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di domenica 27 ottobre 2024) Bergamo – Dieci gol in nove partite. Un numero di reti segnate maggiore rispetto alle gare giocate. E’ accaduto raramente nel calcio italiano moderno, almenoun numero consistente di giornate. Gli ultimi a riuscirci sono stati Ciro Immobile e Gonzalo Higuain, entrambi poi capo cannonieri con 36 gol a fine campionato, l’azzurro della Lazio nel 2019-20 con 37 presenze, l’argentino del Napoli nel 2015-16 con sole 35 presenze, dunque un gol segnato in più rispetto alle partite disputate. Da un argentino Higuain ad un argentino naturalizzato italiano, al 25enne, che potrebbe inserire quel record incredibile del Pipita. E non solo:è in piena corsa anche per la ‘Scarpa d’oro’, il titolo di migliordei vari campionati europei.