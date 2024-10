Prima pagina Gazzetta dello Sport: scappa Napoli, 1-0 col Lecce. Ora c’è il Milan (Di domenica 27 ottobre 2024) La Prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 27 ottobre 2024. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: scappa Napoli, 1-0 col Lecce. Ora c’è il Milan Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ladellain edicola oggi, domenica 27 ottobre 2024. Rassegna con news su calcio,e calciomercato

prima pagina gazzetta sport

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.Prima pagina Gazzetta dello Sport | scappa Napoli 1-0 col Lecce Ora c’è il Milan

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Fate i grandi” - L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica un titolo in prima pagina a Milan e Juve oggi impegnati con la Champions. (ilovepalermocalcio.com)

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Leao, mal di Milan” - Calcio di rigore sbagliato da Marko Arnautovic per i nerazzurri, poi, in pieno recupero (93') il gol di Marcus Thuram. Ad oggi, i Campioni d'Italia in carica sarebbero tra le prime 8 della classifica ... (informazione.it)

Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Colpo del Diavolo" - Paulo Fonseca, allora, cambia: al 60' fuori Rafael Leão e Ruben Loftus-Cheek, dentro Noah Okafor e Samuel Chukwueze. Prima lo svizzero e poi il nigeriano confezionano gli assist per la doppietta decis ... (informazione.it)

Prime pagine: "Duello bestiale"; "Aspettando godo" - Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 27 ottobre, si concentrano sull'attesissimo match tra Juventus e Inter oltre che sulle partite del sabato: le vittorie di Napoli e ... (gianlucadimarzio.com)