Cerda, stanziati 36 mila euro per il potenziamento dei servizi sociali (Di domenica 27 ottobre 2024) Dal Comune di Cerda arrivano i fondi destinati ai servizi per studenti e portatori di handicap. La Giunta del piccolo Comune in provincia di Palermo ha stanziato poco più di 36 mila di risorse aggiuntive del Fondo di solidarietà comunale euro che saranno riservate potenziamento di alcuni servizi Palermotoday.it - Cerda, stanziati 36 mila euro per il potenziamento dei servizi sociali Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Dal Comune diarrivano i fondi destinati aiper studenti e portatori di handicap. La Giunta del piccolo Comune in provincia di Palermo ha stanziato poco più di 36di risorse aggiuntive del Fondo di solidarietà comunaleche saranno riservatedi alcuni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cerda, stanziati 36 mila euro per il potenziamento dei servizi sociali - Con una delibera la Giunta ha destinato alcune risorse per il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione nelle scuole e per il rimborso delle spese di trasporto verso i centri riabilita ... (palermotoday.it)