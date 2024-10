Rappresaglia di Israele. La speranza è che si ricostruisca il perimetro della deterrenza (Di sabato 26 ottobre 2024) Fornendo background confidenziale sull’attacco israeliano contro l’Iran di questa notte, gli Stati Uniti fanno sapere ai media che per primo il presidente Joe Biden ha lavorato in questi venticinque giorni affinché l’azione condotta dallo stato ebraico fosse “estensiva” ma “proporzionata”, “targeted” e “precisa”, a “basso rischio” per o civili. L’obiettivo era pensare alla Rappresaglia — per il bombardamento subito da Israele il primo di ottobre — in modo che servisse a “scoraggiare ulteriori attacchi contro Israele riducendo al contempo il rischio di un’ulteriore escalation”. In questo che è un evidente tentativo di ricostruzione degli equilibri di deterrenza, non guastava poi fare in modo che l’Iran si ritrovasse con le capacità di azione degradate. Formiche.net - Rappresaglia di Israele. La speranza è che si ricostruisca il perimetro della deterrenza Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Fornendo background confidenziale sull’attacco israeliano contro l’Iran di questa notte, gli Stati Uniti fanno sapere ai media che per primo il presidente Joe Biden ha lavorato in questi venticinque giorni affinché l’azione condotta dallo stato ebraico fosse “estensiva” ma “proporzionata”, “targeted” e “precisa”, a “basso rischio” per o civili. L’obiettivo era pensare alla— per il bombardamento subito dail primo di ottobre — in modo che servisse a “scoraggiare ulteriori attacchi controriducendo al contempo il rischio di un’ulteriore escalation”. In questo che è un evidente tentativo di ricostruzione degli equilibri di, non guastava poi fare in modo che l’Iran si ritrovasse con le capacità di azione degradate.

