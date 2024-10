Ragusa evade dagli arresti domiciliari arrestato dai Carabinieri

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) Idella Stazione di Modica () hanno tratto in arresto un giovane di 25 anni, residente in zona, single e disoccupato, che si era allontanato dalla propria abitazione, eludendo così il controllo previsto per i detenuti agli. Il giovane ha abbandonato il luogo di detenzione senza alcun permesso, rendendosi irreperibile ai controlli delle autorità . Non è la prima volta che si rende protagonista di episodi simili ed è già conosciuto dalle forze dell’ordine locali. Oltre are, ha lasciato anche il Comune in cui avrebbe dovuto rispettare la misura imposta. Dopo aver segnalato l’irreperibilità del giovane alle altre pattuglie del territorio, idella Stazione di Modica sono riusciti a rintracciarlo nel Comune di Scicli.