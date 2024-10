Piacenza parla la sorella della 13enne morta cadendo dal tetto di casa | Non era pazza l’ha buttata giù lui era ossessionato

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di sabato 26 ottobre 2024) «giù lui, non era, né depressa, è stata l’ennesima vittima di violenza». A sfogarsi sui social è la22enneragazzina di 13 anniieri a, precipitata da uno spazio condominiale. Lo sfogo è stato intercettato da Ansa. Nel post la 22enne punta il dito contro il fidanzatosorellina, sentito ieri in caserma fino a notte fonda e poi rilasciato. «Erada lei, ha provato in tutti i modi a liberarsi di questo reietto», scrive, pubblicando alcuni screenshot delle chat con laevidenziando alcuni comportamenti del ragazzo. «Ciao principessa – la ricorda lanel post – Sei sempre stata bellissima, intelligente e simpatica, amata da tutti, invidiata da molte! Il tuo animo ti ha resa sempre speciale come tutto il resto, ti amerò per sempre mio piccolo Angelo. L’ennesima vittima di femminicidio».