Marialuisa Jacobelli, cosa ha fatto sui social dopo le foto con Totti (Di sabato 26 ottobre 2024) Personaggi Tv. Marialuisa Jacobelli Totti. Da giorni non si fa altro che parlare della presunta liason tra la giornalista e conduttrice televisiva e l’ex calciatore della Roma e della nazionale italiana. Lei ha confermato il flirt, documentato da alcune foto apparse sui settimanali. Lui, invece, si è chiuso in un rigoroso silenzio. dopo lo scoop, Marialuisa Jacobelli ha fatto alcuni “movimenti social” che non sono passati inosservati. (Continua) Leggi anche: Belen Rodriguez, frecciatina sui social: è riferita a Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi? Leggi anche: Francesco Totti, parla il marito di Noemi Bocchi: “Doveva fare più attenzione” Chi è Marialuisa Jacobelli Marialuisa Jacobelli è una giornalista sportiva e conduttrice tv, figlia del celebre giornalista Xavier Jacobelli, ex direttore di Tuttosport. Tvzap.it - Marialuisa Jacobelli, cosa ha fatto sui social dopo le foto con Totti Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Personaggi Tv.. Da giorni non si fa altro che parlare della presunta liason tra la giornalista e conduttrice televisiva e l’ex calciatore della Roma e della nazionale italiana. Lei ha confermato il flirt, documentato da alcuneapparse sui settimanali. Lui, invece, si è chiuso in un rigoroso silenzio.lo scoop,haalcuni “movimenti” che non sono passati inosservati. (Continua) Leggi anche: Belen Rodriguez, frecciatina sui: è riferita a Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi? Leggi anche: Francesco, parla il marito di Noemi Bocchi: “Doveva fare più attenzione” Chi èè una giornalista sportiva e conduttrice tv, figlia del celebre giornalista Xavier, ex direttore di Tuttosport.

