L'Atletico Lodigiani ha deciso, l'ex Casertana è il nuovo allenatore (Di sabato 26 ottobre 2024) Non si è fatto trovare impreparato l'Atletico Lodigiani dopo la separazione a sorpresa con Dario Alberto Polverini. La squadra del girone G di Serie D ha infatti ufficializzato il suo nuovo tecnico, l'ex Casertana e Savoia Vincenzo Feola, che farà il suo esordio in panchina domenica contro il COS

