?Il Donbass è già Russia

Mariupol compare spesso nei notiziari della televisione statale russa. La città ucraina, teatro nel 2022 di una lunga e feroce battaglia che procurò la distruzione del 90 per cento degli edifici e migliaia di morti, è descritta come una bellissima destinazione adagiata sul mar d'Azov, dove conviene trasferirsi grazie ai prezzi bassi delle case e all'ottimo clima. In tv viene mostrato il grande lavoro di ricostruzione: condomini, scuole e centri medici crescono come funghi. Si vedono famiglie che avevano perso la loro casa entrare felici in appartamenti nuovi di zecca. E si riferisce che la città starebbe già accogliendo un notevole afflusso di russi. Mariupol è nel Donbass, la regione dell'Ucraina invasa il 24 febbraio 2022 e in gran parte conquistata dall'esercito di Vladimir Putin, tanto che il 30 settembre 2022 la Russia ne ha dichiarato l'annessione.

