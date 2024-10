Firenze: trovato con 20 dosi di crack nelle scarpe. Arrestato a Santa Maria Novella (Di sabato 26 ottobre 2024) La Polizia di Stato ha Arrestato nel pomeriggio di ieri, 25 ottobre 2024, nei pressi della Stazione Santa Maria Novella, un cittadino senegalese di 37 anni accusato di illecita detenzione di sostanza stupefacente L'articolo Firenze: trovato con 20 dosi di crack nelle scarpe. Arrestato a Santa Maria Novella proviene da Firenze Post. .com - Firenze: trovato con 20 dosi di crack nelle scarpe. Arrestato a Santa Maria Novella Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 26 ottobre 2024) La Polizia di Stato hanel pomeriggio di ieri, 25 ottobre 2024, nei pressi della Stazione, un cittadino senegalese di 37 anni accusato di illecita detenzione di sostanza stupefacente L'articolocon 20diproviene daPost.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nzola - frecciatina alla Fiorentina : «A Lens ho ritrovato la gioia rispetto a Firenze» - Nzola, ex attaccante della Fiorentina, ora al Lens, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sua nuova esperienza A L’Equipe, l’ex attaccante della Fiorentina Nzola, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sua nuova esperienza al ... (Calcionews24.com)

Firenze : trovato morto in casa a Campo di Marte - Un uomo di 78 anni e' stato trovato morto oggi, 17 settembre 2024, nella sua casa a Firenze, in via Toti L'articolo Firenze: trovato morto in casa a Campo di Marte proviene da Firenze Post. (Firenzepost.it)

Uomo trovato morto in casa a Firenze - Firenze, 17 settembre 2024 – Trovato morto in casa un uomo di 78 anni a Firenze, in via Toti. Da giorni, secondo quanto appreso, l'uomo non si vedeva in giro ed è stato dato l'allarme. Sul posto è intervenuto questa mattina il 118 con l'ausilio dei ... (Lanazione.it)

Mostro di Firenze - trovato un Dna sconosciuto. La famiglia di Stefania Pettini : «Riesumate il corpo - sotto le sue unghie possibili tracce» - Mostro di Firenze, nuovo capitolo. Dopo 50 anni, per la prima volta, parla la famiglia di Stefania Pettini, vittima nel settembre 1974 dell'assassino seriale non identificato autore di sette... (Ilmattino.it)