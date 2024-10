Spezia-Bari finisce senza gol: Esposito a secco, Favilli esce per infortunio (Di venerdì 25 ottobre 2024) E` finita senza gol la prima partita della 10a giornata di Serie B: l`anticipo tra Spezia e Bari si è concluso sullo 0-0, con la squadra di Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) E` finitagol la prima partita della 10a giornata di Serie B: l`anticipo trasi è concluso sullo 0-0, con la squadra di

Serie B 2024/2025 - 0-0 tra Spezia e Bari : il tabellino - Finisce 0-0 la partita tra Spezia e Bari al ‘Picco’ in occasione della decima giornata di Serie B. Dopo due sconfitte consecutive, i padroni di casa rallentano e salgono 20 punti, mancando l’aggancio momentaneo alla vetta occupata dal Pisa (22), ... (Sportface.it)

