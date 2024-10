Papa Francesco cita i panzerotti nella sua nuova enciclica: ecco cosa ha detto (Di venerdì 25 ottobre 2024) Papa Francesco: «L'IA non potrà mai sostituire i ricordi del cuore». E cita i panzerotti pugliesi. «Ciò che nessun algoritmo potrà mai albergare Quotidianodipuglia.it - Papa Francesco cita i panzerotti nella sua nuova enciclica: ecco cosa ha detto Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024): «L'IA non potrà mai sostituire i ricordi del cuore». Epugliesi. «Ciò che nessun algoritmo potrà mai albergare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Papa Francesco parla di intelligenza artificiale e cita i panzerotti : le parole di Bergoglio nella nuova enciclica - "Ciò che nessun algoritmo potrà mai albergare sarà, ad esempio, quel momento dell'infanzia che si ricorda con tenerezza e che continua a succedere in ogni angolo del pianeta. Penso all'uso della forchetta per sigillare i bordi di quei panzerotti ... (Baritoday.it)

Papa Francesco infuriato : “I preti non sono tutti comunisti” - Papa Francesco, intervenendo all’assemblea della diocesi di Roma presso la Basilica di San Giovanni in Laterano, ha ribadito l’importanza di considerare i poveri come “nostri fratelli” e non come “numeri” o “scarti”. Durante il suo discorso, il ... (Thesocialpost.it)

Papa Francesco promuove la solidarietà a Roma : la chiamata ad affrontare le disuguaglianze sociali - Facebook WhatsApp Twitter Papa Francesco si è recentemente confrontato con i fedeli nella basilica di San Giovanni in Laterano, dove ha partecipato all’assemblea “Ricucire lo strappo, oltre le disuguaglianze”. Durante l’incontro, il Papa ha ... (Gaeta.it)

Papa Francesco nella nuova enciclica cita i panzerotti : "Gestualità che non potrà mai stare tra gli algoritmi" - "Ciò che nessun algoritmo potrà mai albergare sarà, ad esempio, quel momento dell'infanzia che si ricorda con tenerezza e che continua a succedere in ogni angolo del pianeta. Penso all'uso della forchetta per sigillare i bordi di quei panzerotti ... (Baritoday.it)